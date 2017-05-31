Ukrayna'da su borusu patladı, sokaklar göle döndü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altından geçen su borularının çökmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın ardından sokaklar göle döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altından geçen su borularının çökmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın ardından sokaklar göle döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altından geçen sıcak su borularında büyük bir patlama gerçekleşti. Yer altından fışkıran su 7 kat yüksekliğe kadar çıktı. Patlama sonucu yaralanan olmadı. Olayda birkaç araç hasar görürken, patlamanın Kievenergo şirketi tarafından yürütülen bir hidrolik test sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Yer altı boşluğunda biriken basınç sonucu oluşan patlama kameralara da yansıdı.

