Ukrayna'da bombalı saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

Ukrayna basınında başkent Kiev'de bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtilerek, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

