08.09.2017 21:32 Ukrayna'da bombalı saldırı: 1 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bessaravska Meydanı'nda bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saldırganın Gürcistan uyruklu Timur Mahauri olduğu belirtilirken, Mahauri'nin Çeçen gönüllü birliklerinin üyesi olduğu iddia edildi.



