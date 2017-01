05.01.2017 09:06 Uğur Okulları öğretmenleri, geleceğin Stem liderleri

Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinde geliştirilen 'STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı'na, 125 öğretmenle katılarak programın bu seneki en büyük katılımcısı oldu. Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinde geliştirilen "STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı"na, 125 öğretmenle katılarak programın bu seneki en büyük katılımcısı oldu.



Uğur Okulları'nda son iki senedir uygulanan programın amacı; ortaokul ve lise matematik, fen derslerine giren öğretmenlerin yetkin STEM uygulayıcıları olarak meslektaşlarına liderlik etmelerini sağlamak.



Mutlu nesillerin kaynağının yüksek nitelikli ve vizyoner öğretmenler olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan BAUSTEM Merkezinde geliştirilen "STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı"na son iki senedir en geniş ölçekte katılan kurum olmaya devam ediyor.



Program çerçevesinde bu sene her kampüs okulunda görev yapan matematik ve fen bilimleri (fen, fizik, kimya ve biyoloji) öğretmenlerinden toplam 125 öğretmen katılmaktadır. Sene sonunda mezuniyet töreni İstanbul'da organize edilerek başarı gösteren katılımcılara uluslararası geçerliği olan "BAUSTEM Öğretmeni Sertifikası" takdim edilecektir. Uğur Okulları, gelecek sene tüm öğretmenlerinin bu programı başarı ile tamamlaması ile birlikte World STEM School akreditasyon sistemine başvurarak STEM Okulu bayrağını taşıyan Türkiye'deki ilk eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.



STEM: Bütünleşik öğretmenlik çerçevesi



Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu liderliğinde uzman bir ekip tarafından geliştirilen STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı, öğretmen eğitimine getirdiği sürdürülebilir yaklaşım ve kuramsal altyapısı ile Türkiye ve dünyada bir çok akademisyen ve öğretmen eğitimcisinin takip ettiği örnek bir program haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirip uyguladığı Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesini Türkiye'ye özgü bir program haline dönüştüren Doç. Dr. Çorlu'ya göre, programın en önemli özelliklerinin başında öğretmenlik tecrübesine sahip BAUSTEM akademisyen ve liderlerinin, öğretmenleri sene boyunca dönütleri ile desteklemeleri gelmektedir.



2017 Haziran'a kadar 8 ay boyunca Uğur Okullarında yürütülen BAUSTEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı, üç aşamadan oluşmaktadır: Bütünleşik Öğretmenlik Dersleri, BAUSTEM Uygulamalı Çalıştayları ve BAUSTEM İleri Seviye Dersleri. Kuram ve uygulamayı birleştiren yöntemi ile öğretmenler öğrencileri gibi STEM uygulamalarını deneyimlemekte, devamında ise kendi özgün ders planlarını sınıflarında uygulamaktalar. Tüm bu eğitimlere ek olarak ise Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Biriminin desteği ile 3D yazıcıların, Ardunio tarzı prototipleme kartlarının, TI hesap makineleri ve anında veri analizi yapabilen aygıtların branşlarında kullanımı gibi ileri seviye uzmanlık derslerini çevrimiçi olarak takip etmektedirler.



BAUSTEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı kapsamında eğitim alan ortaokul ve lise kademesindeki fen ve matematik öğretmenlerinin, branşlarına ait içerik ile pedagoji bilgilerini disiplinler arası bir yaklaşımla pratik öğretmenlik becerileri haline getirebilmeleri amaçlanmaktadır. Programda; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinleri ile bağlantılı bilişsel süreç yöntemlerine ek olarak öğrencilerin sosyal ürünlerini öğretmenleri ile birlikte geliştirmeleri beklenmektedir. Öğretmenlerin özgün olarak geliştirdikleri sınıf içi uygulamalarını meslektaşları ile paylaşmaları, toplum ve bilim arasında köprü vazifesi görmeleri, okul ekosistemine özel esnek bir müfredat geliştirmeleri ve aynı zamanda akademik çalışmalara veri sağlayarak destek olmaları da hedeflenmektedir. Bu programın, öğretmenlerin mesleki ve kurumsal aidiyetlerine olumlu etkileri olduğu ön bulgular olarak akademik konferanslarda öğretmen eğitimcileri ile de paylaşılmaktadır.



Öğrenme merkezli okul kültürü



Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin uyguladığı araştırma merkezli mesleki gelişim programlarıyla öğretmen kadrosunun bireysel gelişimine destek veren Uğur Okulları, "öğrenen öğretmen" ve "öğrenen okul" yaklaşımını bir kurum kültürü olarak benimsiyor. Profesyonel yapılanma ve kurumsallaşmaya önem verdiklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, global vizyona sahip eğitmen kadrosu oluşturmak istediklerini ve yeni dönem stratejilerini bu yönde geliştirdiklerini belirtti. Uğur Okullarında görev alan her öğretmenin STEM yaklaşımını benimsemesi için mesleki gelişim programlarını arttıracaklarını belirten Yücel, "Dünyanın en iyi binalarını da yapsak, altın kaplamalı binalar da inşa etsek, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan, öğrenciye el veren, ona dokunan öğretmendir. Her şey öğretmendir. Öğretmeniniz mükemmelse eğitiminiz bir o kadar iyidir. Başarının esas formülü budur" dedi.