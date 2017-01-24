Uğur Mumcu kabri başında anıldı

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24. ölüm yıl dönümünde, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24. ölüm yıl dönümünde, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen törene CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Mumcu'nun çok sayıda seveni katıldı. Kabri başında mum yakılarak ve karanfiller bırakılarak anılan Mumcu'nun bir özgürlük abidesi olduğunu söyleyen Adnan Keskin, "Yaşayan herkes Uğur Mumcu'nun hakikatlerini yeni görmeye başlıyor. Ülkenin içinde bulunduğu kaos, terör ortamı yıllar önce Uğur Mumcu'yu da katletti. En büyük üzüntümüz katillerin halen aramızda dolaşıyor olmasıdır. Şunu iyi bilmeleri lazım; terör örgütlerinin dili, dini, imanı olmaz. Bugün Uğur Mumcu'ya gelen terör yarın başkalarına gelecektir. Türkiye'nin o anlamda birçok Uğur Mumcular çıkaracağını ve demokratik laik düzen içerisinde bu Uğur Mumcuların ışığı ile yoluna devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

