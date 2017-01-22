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Uğur Mumcu anısına koştular
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Uğur Mumcu anısına koştular

7'inci Uğur Mumcu Yol Koşusunda yüzlerce sporcu birincilik için ter döktü. Koşu bin 500, 3 bin ve 5 bin metre olmak üzere 3 farklı parkurda yapıldı.

7'inci Uğur Mumcu Yol Koşusunda yüzlerce sporcu birincilik için ter döktü. Koşu bin 500, 3 bin ve 5 bin metre olmak üzere 3 farklı parkurda yapıldı.
Kartal Belediyesi, Ankara'da evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak için başlattığı Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun bu yıl 7'sini düzenledi. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde yapılan 7'inci Uğur Mumcu Yol Koşusu'na farklı kategorilerde toplamda 550 sporcu katıldı. Koşu bin 500, 3 bin ve 5 bin metre olmak üzere 3 farklı parkurda yapıldı.
Koşuda bin 500 metre koşulan küçük erkekler, küçük kadınlar ve okullar kategorisinde Ata Öğüt, 3 bin metre koşulan genç erkekler, genç kadınlar ve okullar kategorisinde İbrahim Gürsu ve 5 bin metre koşulan Uğur Mumcu Anma Yol Koşusu'nda ise Aykut Taşdemir, rakiplerine fark atarak birinci oldu. Uğur Mumcu Yol Koşusu, sporcuların kayıtlarını yaptırmasıyla başladı. Kayıt işlemleri sonrasında ısınma hareketleri yapan koşucular, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün işaretiyle koşmaya başladı. Koşunun yapıldığı güzergahlar araç trafiğine kapatılırken polis ve zabıta ekipleri güzergah boyunca önlem aldı.

"ÇALIŞINCA OLUYOR"
Havanın soğuk olmasına rağmen koşuya ilgi oldukça fazla oldu. Bin 500 metre küçük erkekler ve küçük kadınlar kategorisini birinci tamamlayan Ata Öğüt, arkadaşları ve belediye başkanı Altınok Öz'e sarılarak zaferini kutladı. Okulda da koşu takımında olduğunu belirten Ata Öğüt, "Sporu seviyorum. Çalışınca oluyor" dedi.
Düzenledikleri Uğur Mumcu Yol Koşusu ile ilgili açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Anısını adını yaşatmak uğruna atletizme ağırlık verdik. Her yol burada Uğur Mumcu'yu anma koşusu yapıyoruz. Ülkemizin bugünkü şartlarında Uğur Mumcu adının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
5 bin metre koşulan Uğur Mumcu Anma Yol Koşusu'nda birinci olan Aykut Taşdemir, "7'inci Uğur Mumcu Yol Koşusu'nda 5'inci Defa koşuyorum ve 5'inci defadır birinci oluyorum. Kartal'da oturduğum için bu yarışmaya özellikle geliyorum" dedi.
Koşunun sona ermesini ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları ve para ödülleri taktim edildi.
(Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen / İHA)


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