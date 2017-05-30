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Uğur Kurt'un annesi sanık olarak ifade verdi
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Uğur Kurt'un annesi sanık olarak ifade verdi

Cemevi bahçesinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt, oğlunu vuran polisin yargılandığı duruşmada sanık avukatını yaraladığı iddiasıyla hakkında açılan davada 'Avukatın kravatına dahi dokunmadım' diye savunma yaptı.

Cemevi bahçesinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt, oğlunu vuran polisin yargılandığı duruşmada sanık avukatını yaraladığı iddiasıyla hakkında açılan davada "Avukatın kravatına dahi dokunmadım" diye savunma yaptı.
Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davanın duruşmasında çıkan arbedede sanık avukatını yaraladığı iddiasıyla yargılanan anne Güllünaz Kurt hakim karşısına çıktı. İstanbul 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Güllünaz Kurt ve avukatları katıldı.
Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Kurt, dava konusu duruşma sırasında görüntülerin incelenmesine ilişkin bir talebin avukatları tarafından mahkemeye iletildiğini hatırlatarak, "Bu esnada oğlumu öldüren polisin avukatı olan Tolga isimli kişi bize bakarak güldü. Ben herhangi bir şey yapmadım. Duruşmaya ara verildi. Bu esnada tekrar içeri girdik. Aradan sonra bağrışmalar oldu. Etrafımız polis ve güvenlik görevlisi doluydu. Benim gidip avukat Tolga'ya vurmam mümkün değildi. Polisleri hiç geçmedim, avukat Tolga'nın kravatına dahi dokunmadım" dedi.
Sanık Kurt, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmünün (ceza verilmesi halinde cezanın ertelenmesi) uygulanmasını istemedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Tuncay Ş. ise ifadesinde avukata vurma olayını görmediğini söyleyerek, "Ben o esnada, Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sanık Sezgin K.'yı dışarı çıkarmaya çalışıyordum. Avukat Tolga Yurdakul'a vurma olayını görmedim. Sadece avukatını saatinin düştüğüne tanık oldum" şeklinde konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kurt'un duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı. Şikayetçi avukat Tolga Yurdakul'un gönderdiği mazeret dilekçesinin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı Haziran ayına erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Okmeydanı'nda çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 Aralık 2015 tarihli duruşmasında arbede yaşanmıştı. Duruşma zaptına da geçen olaylarda, Kurt ailesinden birisinin sanığa 'katil köpek' diye bağırdığı ve sanık ile avukatına saldırdığı belirtilmişti. Sanık avukatının şikayeti üzerine Güllünaz Kurt hakkında 10 Şubat 2016 tarihinde 'Basit yaralama ve hakaret' iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis memuru Sezgin K. "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 12 bin 100 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
(Başak Akbulut / İHA)

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