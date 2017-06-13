Uğur Kurt davasında sıcak gelişme

Cemevi bahçesinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt, oğlunu vuran polisin avukatını yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Cemevi bahçesinde vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt, oğlunu vuran polisin avukatını yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davanın duruşmasında çıkan arbedede sanık avukatını yaraladığı iddia edilen anne Güllünaz Kurt'un yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Güllünaz Kurt katılmazken, şikayetçi Tolga Yurdakul'un avukatının dosyaya dilekçe sunarak, yokluklarında karar verilmesini talep ettiği bildirildi.

Mahkemenin, sanık avukatlarının beyanlarının ardından açıkladığı kararda, şikayetçi avukat Tolga Yurdakul'un kravatını çekilmesi, çene ve koluna vurulması gibi eylemlere bizzat sanık Güllünaz Kurt'un karıştığına dair delil elde edilemediği belirtildi. Olaya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nin tuttuğu tutanakta ise kimin kime vurduğunun tespit edilemediği anlatılarak Güllünaz Kurt'un beraatine hükmedildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Okmeydanı'nda çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 Aralık 2015 tarihli duruşmasında arbede yaşanmıştı. Duruşma zaptına da geçen olaylarda, Kurt ailesinden birisinin sanığa 'katil köpek' diye bağırdığı ve sanık ile avukatına saldırdığı belirtilmişti. Sanık avukatının şikayeti üzerine Güllünaz Kurt hakkında 10 Şubat 2016 tarihinde 'Basit yaralama ve hakaret' iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Ağır Ceza Mahkemesi, Uğur Kurt davasında sanık polis memuru Sezgin K.'yı "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 12 Bin 100 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

(Başak Akbulut /İHA)