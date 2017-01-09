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Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı
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Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma'da yapılan karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nde düzenlediği toplantıda, "Son meteoroloji verilerine göre Bandırma, Türkiye genelinde 92 santim ile en çok kar yağan yer oldu. Her rahmetin bir zahmeti oluyor. Bu bir afet" dedi.

Kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma Belediyesi ile birlikte irtibatlı olarak 6 iş makinesi, 6 binek aracı ve 50 personeli ile hizmet verdiğini belirten Başkan Uğur, "Bugün Balıkesir'den 9.30'ta ayrıldım. İtfaiye binamıza geldiğimde 15.30'du. 5.5 saatlik bir zaman diliminde gelebildik. Yoğun bir kar yağışı var. Servis araçları yollarda kaldı. Hastanemize oksijen tüpü getirmeye çalışan, ekmek getirmeye çalışan araç yolda kaldı. Ama bunların hepsini kurtarmaya çalıştık. Bugünde Balıkesir'den gelirken 7 kamyon kar küreme makinesi, 5 iş makinesi ile toplam 12 iş makinesi ile geldik. Bizim bu bölgede 2 greyder, kepçe, kar küreme makinesi ve tuzlama aracımız çalışıyordu. BASKİ ile beraber 28 aracımız vatandaşımıza hizmet veriyor. Bu bölgede hizmet veren 250 personelimiz var. İsteğimiz bu afetin ölümle sonuçlanmaması".

Sosyal medyada çıkan yalan haberlere Bandırmalıların itibar etmemesini isteyen Başkan Uğur, "Bandırma'da bir su kesilecek diye haber çıktı. Tamamen yalan ve yanlış bir haber. Bandırmalılar su toplamaya başladılar. Hâlbuki böyle bir şey yok. Su kesilmesi diye bir şey yok. Herkes bidonlarını doldurmaya çalıştı. Bu yanlış bir haber. Bunu sosyal medyadan da duyurduk. Büyükşehir olarak bu hizmetleri verirken bir taraftan da Bandırma Belediye Başkanının 'Biz sahada çalışıyoruz, Büyükşehir hiçbir şey yapmıyor' gibi açıklama yapması da bizleri üzdü. Biz bu hizmeti verirken siyaset yapmadan, vatandaşa yardımcı olmak için faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da kumanya için talimat verdim. Balıkesir'den kumanyalarda geliyor. 2 bine yakın kumanyayı bekliyoruz ki yolda kalanlara dağıtacağız. Bu konuda otogarda da kumanya dağıtımı yaptık. Marmara, Manyas ve Erdek'te de 10 iş makinesi, 80 personel ile de hizmetlerimiz devam ediyor. BASKİ defin içinde yardım etti. 12 kabrin kazılmasına da BASKİ vesile oldu" şeklinde konuştu.

Uğur, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
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