Uğur Aslan'dan gençlere şiir dinletisi

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni ve Hedef Olma, Kazanan Ol isimli yarışmanın ödül töreni Uğur Arslan'ın sunumu ve şiir dinletisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni ve Hedef Olma, Kazanan Ol isimli yarışmanın ödül töreni Uğur Arslan'ın sunumu ve şiir dinletisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni ve Hedef Olma, Kazanan Ol isimli yarışmanın ödül töreni Uğur Arslan'ın sunumu ve şiir dinletisi eşliğinde gerçekleştirildi. Bayrampaşa Gençlik Meclisinin liselerde bağımlılıkla mücadele amacıyla 13 dalda yaptığı Hedef Olma, Kazanan Ol İsimli yarışmada 150 gence ödülleri verildi. Programda Bayrampaşa gençlik merkezi ekipleri müzik dinletisi, tiyatro gösterisi ve mozaik halk dansları yaparken Avrupa ve Dünya şampiyonu bedensel engelli milli okçular Burcu Dağ ile Erdoğan Aygan ok atışı yaptı. Programa katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "1919 yılında milli iradenin tecelli ettiği ve o düşüncenin gençliğin ortaya çıktığı gençlere armağan edilmiş olan mükemmel bir bayramı bu gün hep birlikte kutluyoruz. Öncelikle bu bayramı bizlere armağan eden büyük Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına huzurlarınızda buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü gençliğimize bir bayram kazandırdılar" dedi.



"BU GENÇLİK BU ÜLKEYİ YARINLARA EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIYACAK OLAN BİR GENÇLİKTİR"

Başkan Aydıner konuşmasının devamında "Gençler bu ülkenin geleceğidir. Gençler bu ülkenin yarınlarıdır. 'Gençler hani nerede?' dendiği zaman buradayım diyen dik duran o gençliği yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bu gençlik öyle bir gençlik ki zulmü alkışlayamayan, zalimi asla sevmeyen, genelin keyfi için geçmişe asla sövmeyen bir gençlik bu gençlik. Bu gençlik bu ülkeyi yarınlara en iyi şekilde taşıyacak olan bir gençliktir. İşte bizler başta bilgi merkezlerimizle, gençlik merkezlerimizle, bilim merkezlerimizle, hep birlikte el ele omuz omuza gençlerimizi yarınlara hep birlikte hazırlayacağız" dedi.

(Caner Sönmez /İHA)