UEFA Regions Cup başlıyor

Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA Bölgeler Kupası finallerinin medya toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA Bölgeler Kupası finallerinin medya toplantısı gerçekleştirildi.

Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, turnuvaya katılacak takımları ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyerek, "Bu güzel oyunda rakip olacağız ama dostluğu hem spor sahasında hem de tüm dünyada göstermeye çalışacağız. Tek bir şampiyon çıkacak ama dostluk ve kardeşlik şimdiden kupayı aldı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Bölge Karması'nın teknik direktörü Kamil Doygun ise, "Çok iyi bir hazırlık döneminden sonra finallere kadar geldik. Son 8'e kalan tüm takımların hepsi çok kaliteli. Çok iyi bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Diğer takımların teknik direktörleri de Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını ve şampiyonluğa ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)