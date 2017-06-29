UEFA'dan Türkiye'ye 91 milyon Euro

KPMG Football Benchmark Ekibi, kulüplerin UEFA'dan elde ettiği gelirleri inceledi. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının mercek altına alındığı çalışmada Süper Lig kulüplerinin UEFA'dan 91 milyon Euro gelir elde ettiği ortaya çıktı. 509 milyon Euro kazanan İspanyol kulüpleri ise zirvede yer aldı.

KPMG Football Benchmark Ekibi, kulüplerin UEFA'dan elde ettiği gelirleri inceledi. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının mercek altına alındığı çalışmada Süper Lig kulüplerinin UEFA'dan 91 milyon Euro gelir elde ettiği ortaya çıktı. 509 milyon Euro kazanan İspanyol kulüpleri ise zirvede yer aldı.

KPMG Football Benchmark Ekibi, kulüplerin en önemli kaynaklarından biri olan UEFA gelirlerini inceledi. KPMG Futbolun Elitleri 2017 raporunda yer alan araştırmada, UEFA'nın kulüplere dağıttığı performans ve pazarlama değerleri de yer aldı.



53 MİLYON EURO YAYIN VE PAZARLAMA GELİRİ SAĞLANDI

KPMG'nin araştırmasında 2014-15 ve 2015-16 sezonları incelendi. Buna göre Süper Lig'in Avrupa'daki temsilcileri iki sezonda UEFA'dan 91 milyon Euro gelir sağladı. Bu rakamın 53 milyon Euro'su pazarlama ve yayın gelirlerinden oluşurken 38 milyon Euro da performans primleri olarak ön plana çıktı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginin yer aldığı araştırmada Türkiye 91 milyon Euro gelirle 7'inci sırada yer aldı. Süper Lig, 80 milyon Euro gelirli Hollanda Ligi'ni geride bıraktı.



İSPANYOLLAR ZİRVEYE ÇIKTI

UEFA gelirlerinde kasasını dolduran İspanyol kulüpleri oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın yükselişiyle altın çağını yaşayan, Sevilla ile Avrupa Ligi'ni domine eden İspanyollar, iki sezonda UEFA'dan 509 milyon Euro prim elde etti. İngiltere Premier Ligi kulüpleri 476 milyon Euro kazanırken, İtalyanlar ise 370 milyon Euro'yu kasasına koydu. İtalya'yı 354 milyon Euro'yla Almanya ve 271 milyon Euro'yla Fransa izledi. Portekiz Ligi de 141 milyon Euro UEFA'dan gelir sağladı.

