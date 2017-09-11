11.09.2017 16:54 UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 14 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 14 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Kopenhag ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçını yönetecek.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'in ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Ok olacak.



