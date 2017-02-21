UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Liginde oynanacak Sparta Prag-Rostov maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Liginde oynanacak Sparta Prag-Rostov maçını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 23 Şubat 2017 Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile Rusya'nın Rostov takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçını yönetecek. Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Generali Arena Stadyumunda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Barış Şimşek olacak.
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