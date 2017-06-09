UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Polonya ile Romanya arasında yarın oynanacak karşılaşmada görevlendirildi.
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Polonya ile Romanya arasında yarın oynanacak karşılaşmada görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Polonya ile Romanya A Milli Takımları arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri E Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Polonya'nın Varşova şehrindeki Varşova Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'de başlayacak."
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