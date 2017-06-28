UEFA'dan Beşiktaş'a yanıt

UEFA, Beşiktaş'a Lyon ile oynanan maçta verilen ceza ile ilgili itirazı dinlemek için gün verdi.

UEFA, Beşiktaş'a Lyon ile oynanan maçta verilen ceza ile ilgili itirazı dinlemek için gün verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi'ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır. UEFA tarafından 27.06.2017 tarihinde Kulübümüze gönderilen yazı ile Kulübümüz itirazlarının 13.09.2017 tarihinde UEFA'nın merkezinde yapılacak duruşmada dinleneceği bildirilmiştir" denildi.

