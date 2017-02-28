UEFA'dan Beşiktaş'a derbi tebriği

UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan ve siyah-beyazlı takımın fotoğrafının paylaşıldığı gönderide Beşiktaş'ın derbiyi kazandığı belirtilerek, "Avrupa Ligi'ni de kazanabilir mi?" sorusu soruldu.

