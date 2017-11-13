13.11.2017 14:26 UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 2. Grup müsabakasında Estonya ile İzlanda arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 2. Grup müsabakasında Estonya ile İzlanda arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 2. Grup müsabakasında Estonya-İzlanda maçını Ali Palabıyık yönetecek. 14 Kasım Salı günü Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.



