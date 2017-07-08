UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, U19 Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda İngiltere ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, U19 Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda İngiltere ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

U19 Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası B Grubu'nda 9 Temmuz Pazar günü Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki David Petriashvili Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Silver Koiv (Estonya) ve Daniel Da Costa (Lüksemburg) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Vadachkoria (Gürcistan) olacak.

