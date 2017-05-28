UEFA Beşiktaş'ı tebrik etti

UEFA, Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

UEFA, Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

UEFA'nın resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili olarak yayınladığı tebrik mesajı şöyle:

"15. kez Türkiye'nin şampiyonu olan ve unvanını koruduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Beşiktaş'a Tebrikler."

