UEFA Beşiktaş'ı tebrik etti

UEFA, Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.
UEFA, Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti. UEFA'nın resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili olarak yayınladığı tebrik mesajı şöyle: "15. kez Türkiye'nin şampiyonu olan ve unvanını koruduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Beşiktaş'a Tebrikler."
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