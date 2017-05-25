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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United

UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 yenen İngiliz kulübü Manchester United, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 yenen İngiliz kulübü Manchester United, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan final maçı öncesi, iki gün önce İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ajax ile Manchester United arasındaki karşılaşmayı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de izledi.

Ajax'ın ilk 11'inde yer alan 17 yaşındaki stoper Matthijs de Ligt, bir Avrupa kupası finalinde sahaya çıkan en genç oyuncu oldu.

Fransız orta saha oyuncusu Pogba, Manchester United'ı 18. dakikada 1-0 öne geçirdi. Pogba'nın ceza yayından çektiği şutta savunmaya çarpan top, kaleci Onana'yı yanılttı ve ağlarla buluştu.

Takımların orta sahada fazlaca top kaybettiği ilk yarıda, Ajaxlı Traore'nin 15, Manchester Unitedlı Valencia'nın ise 24. dakikadaki girişimleri dışında kaleyi tutan şut atılmadı.

Manchester United, ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikadaki köşe vuruşunda Smalling'in yaptığı kafa vuruşunu, altı pas içinde tamamlayan Mkhitaryan, skoru 2-0'a getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 10 maçını kaybetmeyen Manchester United, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kupanın sahibi olan United, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da elde etti.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho böylece Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklardan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.

Manchester Unitedlı futbolcular, kupa töreninde madalyalarını almaya giden Ajaxlı oyuncular için koridor oluşturdu ve onları alkışladı.

United, kupayı ilk kez kazandı

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti. İngiliz ekibi böylece Ajax, Bayern Münih, Juventus ve Chelsea'den sonra UEFA'nın 3 büyük kulüp organizasyonunda (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası) da zafer yaşayan 5. takım oldu.

1968'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991'deki UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da Barcelona'yı 2-1 geçerek kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1999'daki unutulmaz finalde Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Manchester ekibi, aynı turnuvanın 2008'deki finalinde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea'ye penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

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