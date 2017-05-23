UEFA Avrupa Ligi Kupası sahibini buluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan takım yarın oynanacak Ajax-Manchester United karşılaşmasının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan takım yarın oynanacak Ajax-Manchester United karşılaşmasının ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşacak olan takım yarın belli oluyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de TSİ 21.45'te başlayacak olan Ajax - Manchester United maçını kazanan takım uzun bir periyot sonunda kupayı müzesine götürmeyi başaracak. Bu zorlu mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.



AJAX 10, MANCHESTER UNITED 7. KEZ FİNALDE

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, 10. kez final maçına çıkacak. Geçmiş yıllarda 9 final oynayan Hollanda ekibi, bu finallerin 6'sında başarıya ulaşmıştı. İngiliz ekibi Manchester United ise tarihinde 7. defa Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşayacak. Daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünde başarılı olan Manchester ekibi, ligde geçirdikleri başarısız sezonu kazanacakları UEFA Avrupa Ligi Kupası ile unutturmak istiyor.

(Uygar Aydın / İHA)