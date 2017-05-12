UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Ajax arasında oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Ajax arasında oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

İsveç'in Stockholm şehrinde 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada Skomina'nın yardımcılıklarını, Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İtalyan Gianluca Rocchi olacak.

