Udoh: Çok zor bir karşılaşma olacak

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, Olympiakos maçının çok zor olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh, Olympiakos maçının çok zor olacağını söyledi.

THY Euroleague Finali'nde Olympiakos ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmandan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh, "Real Madrid maçına iyi başladık ve öyle sürdürdük. Stratejimizi son ana kadar uygulayabildik. Her şeyden önemlisi tam bir takım gibi oynadık. Çok zor bir karşılaşma olacak. Olympiakos çok sert bir takım. Kendi basketbolumuza ve doğrularımıza tutunarak, aynı sertlikte oynamamız lazım" şeklinde görüş belirtti.

(Oğuzhan Ort / İHA)