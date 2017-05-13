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Uçuşlar yeniden başladı: İlk uçak böyle karşılandı
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Uçuşlar yeniden başladı: İlk uçak böyle karşılandı

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri bugün yeniden başladı. Samsun-Çarşamba Havaalanı'na inen yolcular, yöresel oyunlarla karşılandı.

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferleri bugün yeniden başladı. Samsun-Çarşamba Havaalanı'na inen yolcular, yöresel oyunlarla karşılandı.
Krasnodar'dan Samsun'a gelen yolcular için Samsun-Çarşamba Havaalanı'nda tören düzenlendi. Rusline firmasına ait Bombardier CRJ-200 tipi 54 kişilik uçak, Krasnodar'dan havalanarak 40 dakikada Samsun-Çarşamba Havaalanı'na iniş yaptı. İş adamları, yöneticiler ve medya mensuplarından oluşan yolcular; çiçekler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin yöresel oyunları ile karşılandı. Ruslar halk oyunlarını ilgiyle izlerken bazıları oyunlara alkışlarla tempo tuttu. Yolcular ardından resepsiyonda düzenlenen kokteyle katıldı.
Rus misafirleri Samsun'da görmekten mutluluk duyduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Bu seferlerle bizim çocuklarımız tanışacak, iş adamlarımız tanışacak, bizim halklarımız tanışacak. O zaman iş birliğimiz gelişecek" dedi.
Bu uçuşların iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştıracağını belirten Rusline firması Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko, "Bu uçuşlar arkadaşlığımızı pekiştirecek ve bu uzun süreli olacaktır" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, "Bundan sonra daha sık gidip geleceğiz ve birbirimizi daha yakından tanıyacağız. Samsun ve Türkiye açısından önemli bir süreci tamamladık. Hep birlikte başardık. Ülkemize ve Rusya'ya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Bugünün bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, "İnanmak başarmanın yarısıdır. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Dostluklar, arkadaşlıklar kendiliğinden oluşmaz, emek ister. 11 yıllık alkışlarla karşılanıyor. Bunu hak ediyoruz. Nasıl binlerce yıl komşuysak, bütün zorluklara rağmen dost olmayı başarabiliyorsak, bu 11 yıldan sonra yüzlerce yıl bu tarihi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
(Kenan Akyüz / İHA)

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