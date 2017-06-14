Uçuşa giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nda görev yapan eski TALPA Başkanı kaptan pilot Gürcan Mantı, uçuş için geldiği Atatürk Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları'nda görev yapan eski TALPA Başkanı kaptan pilot Gürcan Mantı, uçuş için geldiği Atatürk Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Amman seferi için akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen TALPA eski başkanı ve THY kaptan pilotu Gürcan Mantı, ekip odasının bulunduğu bölgede uçağa giderken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mantı'ya ilk müdahale havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kaptan pilot Gürcan Mantı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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