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Uçurumda mahsur kalan Suriyeli öğrenciler kurtarıldı
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Uçurumda mahsur kalan Suriyeli öğrenciler kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağlık alanda düşerek uçurum kenarında mahsur kalan Suriye uyruklu iki üniversite öğrenci, AFAD ekipleri tarafından 12 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dağlık alanda düşerek uçurum kenarında mahsur kalan Suriye uyruklu iki üniversite öğrenci, AFAD ekipleri tarafından 12 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) okuyan Suriye uruklu Amir Hakimi (24) ve Abdulaziz Sholler (18) dün sabah saatlerinde dağa yürüyüşe çıktı. Dağda dolaşan öğrenciler, saatlerce dolaştıktan sonra Sarı Çiçek mevkisinde bir alanda yollarını kaybetti. Kayalıklardan düşerek uçurumdan yuvarlanmakta son anda kurtarılan Suriyeli gençler kayalıkların tepesinde mahsur kaldı.
Öğrenciler, saat 21.00 sıralarında dağda mahsur kaldıklarını arkadaşlarına haber verirken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber vermesi üzerine mahsur kalan öğrencileri arama çalışmaları başlatıldı.

4.30'DA ULAŞILDI
Yaklaşık 800 metre yükseklikte bir uçurumun kenarında mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için yola çıkan AFAD ve Jandarma ile bir orman muhafaza memuru ve 2 gönüllü ekip yaklaşık 5 saat süren yürüyüş sonrası sabaha karşı saat 04.30 sıralarında öğrencilerin yanına ulaştı. Gece karanlığı nedeniyle gün ağarmasını bekleyen ekipler daha sonra iki Suriyeli genci mahsur kaldıkları yerden alarak aşağıya indirdi.
Kurtarılan öğrencilere olay yerinde UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdulaziz Sholler arkadaşı ile birlikte dün sabah dağlık bölgeye yürüyüşe çıktıkları daha sonra yollarını kaybettiklerini ve kayalıklardan düşerek mahsur kaldıklarını söyleyerek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

"EKİBİN KARŞISINA AYI ÇIKTI"
AFAD İl Müdürü Gazanffer Erbay, dün akşam saat 21.00 sıralarından kendilerini öğrencilerin kaybolduklarını bilgileri geldiğini ve bunun ardından hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, "Coğrafik alan olarak bölgede zordu. Ekiplerimiz yaya olarak çıktıkları bölgede sabaha karşı öğrencilere ulaştı. Zorlu bir çalışma oldu. Ekibimiz yukarıda ayı ile karşılaşmış. İninde çıkmış ve bir zarar vermemiş" dedi.
(Yasin Erdem/İHA)

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