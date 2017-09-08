08.09.2017 20:59 Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ çıktı

Elazığ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü araçtan sağ çıktı. Elazığ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü araçtan sağ çıktı.

Kaza, merkez Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K yönetimindeki 23 FT 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yuvarlanan otomobil ağaca takılarak durdu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu / İHA)

