Üçlü zirveye yoğun önlem

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla Suriye ve Irak'taki son gelişmeler masaya yatırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla Suriye ve Irak'taki son gelişmeler masaya yatırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezindeki bir otele geldi.

2015 yılı Kasım ayında G-20 zirvesinin de gerçekleştirildiği otelde yapılan Genelkurmay Başkanlarının görüşmeleri için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Otel önünde giriş çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, sahil kısmında ise sahil güvenlik ve deniz polisi botu ile fırkateynin güvenlik için yer aldığı görüldü. Ayrıca resmi ve sivil polislerin otel bölgesinde sürekli devriye görevi yapmaları dikkat çekti. Genelkurmay Başkanlarının yarın Antalya'dan ayrılması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kaydedildi.

(İsa Akar-Suat Metin / İHA)