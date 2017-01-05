Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Çevre Yolu projesinin ilçeye kazandırılacak en önemli projelerin başında yer aldığını söyledi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Çevre Yolu projesinin ilçeye kazandırılacak en önemli projelerin başında yer aldığını söyledi.

Şehir geçişi kapasitenin bugün ve yakın gelecekteki trafik koşullarında yeterli olamayacağının tespit edildiğini belirten Başkan Abdullah Uçar, "Fatsa Çevre Yolu'nda yapım ihalesi öncesinde çalışmaların başlaması için ilk tarihi adım olan proje etüt ve danışmanlık hizmet alım ihalesi 18 Ocak'ta yapılacaktır. Hemşerilerimizi özellikle çevre yolunun geçiş güzergahı ile ilgili teknik olarak bilgilendirmek istedim. Çevre yolu projesi yaklaşık 22 km civarında olup, Ünye ilçemize bağlı eski Kızılca Kese Mahallesi yol ayrımının 500 metre gerisinden Kavaklar Mahallesi mevkiinden Samsun-Ordu kara yoluna yatay konumda başlayıp Kavaklar Deresi köprü yapımı sonrasında tünel başına kadar bitimi gerçekleşecektir. Yapıldığında ülkemizin en uzun tünellerinden biri olma özelliğine de sahip olacaktır. T-1 tünelinin geçtiği yer ise Fatsa ilçemizin Başköy, Yapraklı, Sazcılar Mahallesi ve Ayazlı Mahallesi'nden sonra yol güzergahında Kumru-Korgan yolunun 3.3 kilometresinde bir köprülü kavşak bulunmaktadır. T2 tüneli Kaleönü Mahallesi olup bitimi Meşebükü Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 850m uzunluğunda olacaktır. Devamında yol güzergahı Çamaş-Çatalpınar -Aybastı yol güzergahında ise farklı seviyeli kavşak ve Bolaman Irmağı üzerinde yapılacaktır. T3 tünelinin geçtiği yer ise Konakbaşı Mahallesi'nden geçmekte olup, daha sonrasında Ilıca Irmağı üzerinde bir adet köprü ve farklı seviyeli kavşak mevcut olması muhtemeldir. Çevre yolunun Bolaman Gölbaşı Mahallesi'nde başlayıp Samsun-Ordu kara yoluna yatay konumlu bir şekilde 500 metre içeriden geçen Fatsa Anadolu Lisesinin arkasından ilerleyen ve Ordu-Perşembe yol ayrımının birinci kilometresinde sona eren T4 tüneli 2974 metre ise yol güzergâhı olarak projelendirilmiştir. Toplam uzunluğu 10 bin 180 metre olan 5 adet tünel, toplam uzunluğu 400 metre olan 3 adet köprü, 5 adet farklı seviyeli kavşak, 1 adet köprülü kavşak, özel yapılar dışındaki proje uzunluğu ise 11 bin 124 metredir. Proje uzunluğu toplamı ise 21,7 kilometre olarak hesaplanmıştır. Çevre yolumuz Fatsa ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
ABD'den 'DEAŞ'ı neden vurmadınız' sorusuna cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Bakan Özhaseki: 'Şırnak ve ilçelerindeki konutlar 2017 içerisinde tamamlanacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Levent Nazifoğlu: 'Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak'
Hazırlık maçı
Hazırlık maçı
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
Fatsa'da taş duvar çalışmaları
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
AK Parti İl Başkanı Akçay'dan şoförler odasını ziyaret
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Şehit zabıt katibinin yakınları sinir krizi geçirdi
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
Uçar'dan Fatsa Çevre Yolu açıklaması
İzmir'deki terör saldırısı
İzmir'deki terör saldırısı
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
Cinoğlu: 'Hedefimiz tekli eğitime geçmek'
İzmir sana minnettar
İzmir sana minnettar
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Mehmetçik eksi 15 derecede terörist avına çıktı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı
Burssaspor 7 eksikle çalıştı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English