Uçan tekme öldürdü

Uçan tekme attığı genci öldürdü. Brezilya'da gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptan bazıları kavgayı yatıştırmaya çalıştığı sırada aniden koşan bir şahıs, başka bir kişiye uçan tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan genç hayatını kaybetti.
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