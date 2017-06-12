Atatürk Havalimanı pistinin üzerinde bulunan uçan balonlar hava trafiğini durdurdu. Kalkış için son hazırlıkları tamamlayan uçak pilotu, Uçuş Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu 'Pistin üzerinden birer birer balonlar geçiyor'diyerek rapor etti.

Atatürk Havalimanı pistinin üzerinde bulunan uçan balonlar hava trafiğini durdurdu. Kalkış için son hazırlıkları tamamlayan uçak pilotu, Uçuş Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu "Pistin üzerinden birer birer balonlar geçiyor"diyerek rapor etti.

Atatürk Havalimanı çevresinden pistin üzerine gelen uçan balonlar hava trafiğini olumsuz etkilerken, kalkış için bekleyen uçaklar balonların geçmesini bekledi. Kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada uçan balonları pist üzerinde görmenin şaşkınlığını yaşayan THY pilotu, hava trafik kontrolörüne "Pist üzerinde en az 7-8 tanesi bir araya bağlı uçan balonlar geçiyor. O yüzden pist üzerinde bekliyoruz" diye bilgilendirmede bulundu.

Cumartesi günü Florya çevresinden çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar Atatürk Havalimanı pist üzerine kadar geldi. Saat 15:37'de dış hat uçuşu yapacak olan kalkış için pist başında bekleyen bir THY uçağının pilotu Florya-Sefaköy yönündeki pist üzerinde uçan balonları gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu, Uçuş Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu rapor etti.



"PİSTİN ÜZERİNDEN BİRER BİRER BALONLAR GEÇİYOR"

Kalkış için hazırlık yapan uçağın Pilotu, hava trafik kontrölörüne, "Şu an tam pistin üzerinde uçan balonlar geçiyor böyle en az 7-8 tane bir araya bağlı efendim. Birer birer balonlar geçiyor. O yüzden bekliyoruz pist üzerinde" anonsunu yaparak bilgilendirmede bulundu. THY pilotu uçan balonların uçuş güvenliğini tehlikeye atmaması adına kalkış için balonların pist üzerinden geçmesini bekledi. Uçak balonların uzaklaşmasının ardından havalandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)