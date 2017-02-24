Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eczacı, kendilerine teslim edilen uçamayan kartala yardım eli uzattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eczacı, kendilerine teslim edilen uçamayan kartala yardım eli uzattı.

Beyşehir ilçesinde bir eczanede teknisyen olarak çalışan Muhammed Ünsal, yolda bulunan ve uçamayan kartalın iş yerine getirildiğini söyleyerek, "Getiren kişi, kendisinin uçamayan kartalla ilgilenmeye zamanının olmadığını söyleyerek, sanıyorum sağlıkçı olduğumuz için bize teslim etti. Biz de uçamayan bu kartala şefkat ve yardım eli uzattık. Hatta ağrısı olabilir düşüncesiyle önüne aspirin kattığımız sudan koyduk, yemesi için de et verdik" dedi.

Uçamayan kartalı incelediklerinde herhangi bir yarasının olmadığını ancak yere bıraktıklarında hareketsiz beklediğini gördüklerini anlatan Ünsal, verdikleri tavuk etinden yemeyen kartalın sudan da içmediğini gözlediklerini ifade etti. Tedavisi için bazı veteriner hekimlerle temas kurduklarını ancak olumlu netice alamayınca ne yapacaklarını bilemediklerini kaydeden Ünsal, sonrasında kartalı bu konudaki en yetkili kurum olan Beyşehir Milli Parklar Şefliğine teslim etmeye karar verdiklerini söyledi. Ünsal, "Kartalı Milli Parklar Şefliğine teslim ettik. Biz elimizden geleni yaptık kanaatindeyim. Suyunu, yiyeceğini verdik, üşümemesi için bir koliye koyduk. Bizimle birlikte olduğu sürede gereken ilgi ve şefkati gösterdik. Güvende olduğunu hissettirdik hayvancağıza. İnşallah, bir an önce bakımı yapılır ve eski sağlığına kavuşur diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ise kendilerine teslim edilen, uçamayan kartalı tedavisinin yapılması amacıyla Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edeceklerini belirterek, "Oradaki tedavi sürecinin tamamlanmasını müteakip yeniden doğaya salınacaktır" ifadelerini kullandı.

(Ali Rıza Önses / İHA)