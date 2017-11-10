10.11.2017 15:02 Uçakta yolculardan Ata'ya saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Ankara-İstanbul seferini yapan bir uçakta saat 9'u 5 geçe yolcular saygı duruşunda bulundu. Uçakta duygusal anlar yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Ankara-İstanbul seferini yapan bir uçakta saat 9'u 5 geçe yolcular saygı duruşunda bulundu. Uçakta duygusal anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Ankara-İstanbul seferini yapan bir uçakta da anıldı. Tam saat 9'u 5 geçe uçakta siren sesini duyan yolcular, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Yaşanan duygusal anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sirenin çalması ile birlikte yolcular saygı duruşunda bulunuyor.



