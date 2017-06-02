Uçakta inanılmaz olay: Yolcunun akciğeri patladı

Arjantin'de bir uçak, yolculardan birinin akciğerinin patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Arjantin'de bir uçak, yolculardan birinin akciğerinin patlaması sonucu acil iniş yaptı.

Arjantin Hava Yolları'na ait, Ezeiza-Miami seferini gerçekleştiren uçaktaki 8 yaşındaki bir çocuğun akciğeri patladı. Tıp literatüründe pnömotoraks olarak adlandırılan bu durum karşısında, uçakta bulunan 5 doktor çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, uçak Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrine acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı ve Arjantin Pilotlar Birliği konuya ilişkin Twitter hesaplarından, açıklama yaparak, pilot Martn Hughes'e ve uçuş ekibine teşekkür etti. Ezeiza-Miami seferini gerçekleştiren uçak, 2 saatlik gecikmenin ardından tekrar kalkış yaptı.

