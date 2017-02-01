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Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü
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Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatının 162. gününde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar DEAŞ hedeflerine bomba yağdırdı. 23 hedef vurulurken hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 162. gününde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar DEAŞ hedeflerine bomba yağdırdı. 23 hedef vurulurken hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının 162. günü 01 Şubat 2017 saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatının karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 163 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 21 bina, 1 karargah binası ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 550 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."
(Onur Emre Durak/İHA)


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