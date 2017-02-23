Uçak acil iniş yaptı

Almanya Dusseldorf'dan İzmir'e giden uçak, uçuş esnasında rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Çanakkale'ye acil iniş yaptı. 86 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Almanya Dusseldorf'dan İzmir'e giden uçak, uçuş esnasında rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Çanakkale'ye acil iniş yaptı. 86 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Dusseldorf'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan uçakta bulunan 86 yaşındaki Hasan Deveci, Çanakkale semalarına gelindiği esnada aniden rahatsızlandı. Pilot, Çanakkale Havalimanı ile temasa geçerek acil inmek istediğini, uçakta bir hasta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bir ambulans havaalanına gönderildi. Acil iniş yapan uçakta bulunan Deveci, ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirildi. 112 görevlileri, yol boyunca 86 yaşındaki hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye getirilen Deveci'ye müdahale burada da devam etti. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Uçak ise daha sonra Çanakkale'den ayrıldı.

