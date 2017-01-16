Uçağın düşüş nedeniyle ilgili ilk açıklama

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü söyledi.
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü söyledi.
ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağı inişe geçtiği sırada düştü. Arama kurtarma çalışmalarına binden fazla görevli katılırken, olayda yaralanan 15 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü ileri sürdü.