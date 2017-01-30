Uçağa yetişmek için karlı yolda 4 saat yürüdüler

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Altıdere köyünde yaşayan biri kadın 3 kişi, uçağı kaçırmamak için karlı yolu 4 saat boyunca yürüyerek, kendilerini havalimanına götürecek araca ulaştı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Altıdere köyünde yaşayan biri kadın 3 kişi, uçağı kaçırmamak için karlı yolu 4 saat boyunca yürüyerek, kendilerini havalimanına götürecek araca ulaştı.

Sason ilçesinde kar kalınlığı bazı köy ve mezralarda bir metreyi aştı. Bu durum birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolu kapanan Altıdere köyünde ikamet eden ve Batman Havalimanına ulaşmaya çalışan biri kadın 3 kişi ise çareyi yürümekte buldu. Vatandaşlar, karların içerisinde yaklaşık 4 saat yürüyüp, zorlu ve tehlikeli bir yolculuğun ardından, kendilerini havalimanına götürecek araca ulaştı.

Uçak biletini yollar açıkken kestiklerini anlatan köyün fahri imamı Hayrettin Avcu, "Köylülerle beraber Altıdere köyünden yolların kar dolayısıyla kapanmasından ötürü 4 saat boyunca yürümek zorunda kaldık. Beraberimizdeki kadın soğuktan dolayı donma tehlikesi geçirdi. Başka köylüler yardımımıza yetişti. Bir mezra evinde ısındıktan sonra yürümeye devam ettik. Zor da olsa Derince köyünde bizi bekleyen araca yetiştik" dedi.

(Sayım Özmen /İHA)