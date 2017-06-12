Uçağa martı çarptı: Hava trafiği aksadı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Batman seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkış sırasında martı süreleri çarptı. Pilot, pist içerisinde 300'e yakın martı olduğunu bildirerek havalimanına geri dönüş yaptı. Uçak bakıma alınırken Batman yolcuları THY'nin başka bir uçağı ile 3 saat gecikmeli olarak yola devam etti.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Batman seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kalkış sırasında martı süreleri çarptı. Pilot, pist içerisinde 300'e yakın martı olduğunu bildirerek havalimanına geri dönüş yaptı. Uçak bakıma alınırken Batman yolcuları THY'nin başka bir uçağı ile 3 saat gecikmeli olarak yola devam etti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 06:00'da Batman'a gitmek üzere havalanan TK2682 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 tipi uçağına kalkış sırasında martı sürüleri çarptı. Bunun üzerine kaptan pilot Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçti. Pilot, pist içerisinde 300'e yakın martı olduğunu içlerine girdiklerini ve 5'inin uçağa çarptığı söyledi. Atatürk Havalimanı'na geri dönen uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçak bakıma alınırken Batman yolcuları THY'nin başka bir uçağı ile 3 saat gecikmeli olarak yola devam etti.

(Tuncer Cengiz/İHA)