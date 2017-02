Üç yaşındaki çocuk tedavi olmazsa ölecek

Yaklaşık 5 ay önce yakalandığı milyonda bir görülen metakromatik lökodistrofi hastası 3 yaşındaki Müslüm Ağaç'ın ailesi yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık 5 ay önce yakalandığı milyonda bir görülen metakromatik lökodistrofi hastası 3 yaşındaki Müslüm Ağaç'ın ailesi yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaklaşık 5 ay önce metakromatik lökodistrofi hastalığı teşhisi konulan 3 yaşındaki Müslüm Ağaç'ın ailesi kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. 8 aylık hamile anne Zeliha Ağaç, çocuğunun gün geçtikçe gözlerinin önünde erimesine dayanamadığını ifade ederken, baba Mehmet Ağaç ise sağlık bakanlığını devreye girerek tedavi için kendilerine yardım etmesini istedi. Müslüm'e sarılan 5 yaşındaki dayısının kızı Rümeysa Mızrak, "Kardeşimin ölmesini istemiyorum, Cumhurbaşkanıma kardeşimin selamını gönderiyorum, ona iyi bakın artık" diyerek gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirken, Rümeysa'nın ağlamasına dayanamayan ve hiçbir şeyden haberi olmayan Müslüm ise onu yanağından öperek teselli etmeye çalıştı.



"OĞLUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYİP GİTMESİN"

Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan aile, çocuklarının iyileşmesi için Türkiye'de çalmadık kapı bırakmadı. Bütün hastanelere giden ailenin tek çaresinin ise İtalya'daki bir hastane olduğu ifade edildi. Devletten sadece devreye girip İtalya'ya gitmeleri konusunda yardım istediklerini söyleyen anne Zeliha Ağaç, "Evlat acıdır, zordur yani. Bile bile çocuğumun gözlerimin önünde eriyip bitmesi nasıl olacak. Ben anne olarak bütün duyguları yaşıyorum. Çok zor. Karnımdakinin de öyle olması daha da zor. Benim oğlum gözümün önünde eriyip gitmesin. Acısı çok zor, Rabbim kimsenin başına vermesin" dedi.



"OĞLUM ÖLECEK YARDIM EDİN"

Son 5 aydır hastalığın ortaya çıktığını belirten Zeliha Ağaç, "Günden güne her şeyini kaybediyor. Yürümesini, oturmasını, su içerken bile zorlanıyor. Zamanla gözlerini kaybedecek, duymasını, yemesini, her şeyini kaybettikten sonra belli bir yaştan sonra da ölüme yol açıyor. Yani ölecek, 3 yaşında ya da 6 yaşında ama ölecek. Tedavisi İtalya'da var. Ben buradan Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, Sağlık Bakanlığından yardım istiyorum. Maddi olarak istemiyorum, sadece tedavisini istiyorum. Bir el atsalar benim oğlum hayata bağlanacak. Yoksa benim oğlum ölecek. Sağlık Bakanlığı devreye girse, benim oğlumu oraya gönderseler orada tedavisi var" şeklinde konuştu.



UMUTLARI İTALYA'DAKİ DOKTORLAR

Baba Mehmet Ağaç ise çaresizce beklediklerini ifade ederek, "5 aydır evde çaresizce bekliyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Bir an önce çocuğumuzun tedavi edilmesini istiyoruz. Kendi çabamızla Türkiye'nin her yerine götürdük, hiçbir tedavisi yok ve günden güne çocuğumuz eriyor. Yürüyen çocuk kalkamıyor. Şu anda bile kucağımda zor tutmuşum. Yetkililere seslenmek istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız, yani devreye girsin. Bize bir yol açsınlar. Biz kendi çabamızla yurt dışına gidemeyiz. Türkiye'de bir yine her şeyi yaptık ama yurt dışında bunun tedavisi varmış. Daha önce Türkiye'den aynı durumda olan 11 hasta oraya gitmiş ve şu anda da sağlıklılar. İnşallah benim çocuğum da bir gün oraya gider, tedavisini olur ve sağlığına kavuşur. Umudumuz Allah'ta, bizi bir an önce oraya göndersinler. Zaten İtalya'da bunun tedavisinin olduğunu söylüyorlar. Devlet büyüklerimiz bunu bizden daha iyi bilir. Bizi bir an önce oraya ulaştırsınlar ve tedavisine başlasınlar. Onların da çocuğu var, torunu var. Benim çocuğun onların da bir torunu olabilir, çocuğu olabilir. Allah kimsenin başına vermesin. Başımıza gelmiş ve evde çaresizce bekliyoruz. Oğlumuz günden güne eriyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.



KARNINDAKİ BEBEK DE AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİR

İkinci çocuğuna 8 aylık hamile olan anne Zeliha Ağaç, doktorların karnındaki çocuğun da aynı hastalığa yakalanma oranının çok yüksek olduğunu söylediklerini ifade ederek, acısının ikiye katlandığını dile getirdi.

