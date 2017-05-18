'Üç maçı kazanırsak Avrupa şansımız çoğalıyor'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, '3 maçı kazanırsak Avrupa'ya gitme şansımız çoğalıyor' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "3 maçı kazanırsak Avrupa'ya gitme şansımız çoğalıyor" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Antalyaspor'un önünde 3 kritik maç olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Üç maçı kazanırsak Avrupa'ya gitme şansımız çoğalıyor. Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra 3 maç çok önemli oldu. Trabzonspor ile puan puana geldik. Tüm amacımız 3 maçı kazanıp İnşallah Avrupa'ya gitmeye hak kazanırız" diye konuştu.

Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılma şansının konuşulmasının mükemmel bir durum olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bursaspor'un ligdeki konumu itibariyle, maç zor geçecek. Bursaspor maçını kazanmak için Fenerbahçe karşısında oynanan oyundan daha iyi oynamamız gerekir. Bursa maçında taraftara çok ihtiyacımız var. El Kabir ve M'billa'nın olmaması bizim için dezavantaj. Deniz'in sakatlığı var. Büyük ihtimalle oynar, sakat sakat oynama ihtimali var. Bu maç bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir maç. İddiamızı devam ettirmek için. Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçını iyi şekilde bitirerek diğer maçların sonucu çok önemli. İnşallah Avrupa'yı garantileriz" şeklinde konuştu.

Sezonun Antalyaspor açısından çok iyi geçtiğini belirten Çalımbay, bu sevinci sezon sonunda da devam ettirmek istediklerini söyledi. Gazetecilerin, Antalyaspor'da yönetimin farklı teknik direktörle görüştüğü iddialarını sorması üzerine ise Çalımbay, "Buraya ben kendim gelmedim, çağırdılar" cevabını verdi.



"MOTTA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Haftada 100 maç izleyerek oyuncu araştırdıklarını ifade eden Çalımbay, "Transfer olacak futbolcuların yüzde 60-70'i belli. Bizim en çok uğraştığımız şeylerden birisi Motta. Motta'yı ikna etmeye çalışıyoruz. Motta kendi ülkesine dönecek büyük ihtimal. Onun dışında izlediğimiz futbolcular var. Birebir görüştüğümüz futbolcular var. En az 4 çok iyi oyuncu almamız gerekiyor. Sonra alacağımız genç arkadaşlar var" açıklamasını yaptı.

Takımda sözleşmesi biten oyuncular hakkında kararlar verileceğine değinen Çalımbay, "Veremeyeceğimiz oyuncular var. Bize büyük bir teklif gelirse yönetim karar verir. İhtiyacımız olan oyuncuyu gönderme şansımız yok" diye konuştu.

