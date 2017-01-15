15.01.2017 13:10 Üç ilde alevli gece

Bursa, İstanbul ve Zonguldak'ta çıkan yangınlar korkuttu. Bursa, İstanbul ve Zonguldak'ta çıkan yangınlar korkuttu.

Bursa güne alevlerle uyandı. Yıldırım ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Park halinde olan bir araç sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler araçtan çıkarak önünde bulunduğu oto aksesuarları satan dükkana sıçradı. Kısa sürede her yeri sardı. Dükkanı saran alevlerin üst kattaki dairelere sıçramaması için ekiplere haber verildi. İtfaiyenin müdahalesi ise gecikmedi. Binada bulunan herkes tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 9'u çocuk olmak üzere dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.



İSTANBUL

Yine bir otomobil, yine alevler. Korku dolu anların adresi bu kez İstanbul Sancaktepe. Gece saatlerinde park halindeki iki araç yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Alevlerin yükselişi ile mahalleli büyük panik yaşadı.

Öyle ki alevler bir apartmanın giriş katına bulunan daireye sıçradı. Kontrol altına alınan yangının ardından araçlar kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı apartmanın sakinleri ise öfkeliydi.



ZONGULDAK

Zonguldak'ın Erğli ilçesinden de yangın haberi geldi bugün. Çıkan yangında 65 yaşındaki Yaşar Şen yaralandı. Kaldığı alevlerin arasından ise komşusu kurtardı. Tek başına yaşayan Şen, elektrik sobası ile ısınıyordu. Uyuduğu esnada soba devrildi ve ev kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden komşusu Menderes Kuru, giriş katta bulunan evin camlarını kırarak içeri girdi ve baygın halde bulunan yaşlı adamı çekip çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar Şen hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kahraman komşu ise olayı hafif yanıklarla atlattı. Alevlerin çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara korkunçtu. Evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.



