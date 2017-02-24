Üç araç birbirine girdi: 16 ölü

Peru'da meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Bilgilere göre feci kaza Trujillo'da meydana geldi. Bir kamyon, bir motosiklet ve bir SUV aracın karıştığı kazada 16 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar daha sonra kurtarma araçları tarafından yoldan kaldırıldı.

