U21 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu.
Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı, U21 Süper Lig Şampiyonu oldu. U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şenol Çorlu'nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli'nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8'de korudu ve şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi'ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde haftaya İstanbul'da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile oynayacak.
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