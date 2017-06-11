U20'de Dünya Şampiyonu İngiltere

FIFA U20 Dünya Şampiyonasında şampiyon İngiltere oldu.
FIFA U20 Dünya Şampiyonasında şampiyon İngiltere oldu. FIFA U20 Dünya Şampiyonasında mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela'yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu. 20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere'nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Venezuela'da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi.
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