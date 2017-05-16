U17 Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası'na veda etti

U17 Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

U17 Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

U17 Milli Takımı, çeyrek finalde Macaristan'ı eleyip turnuvada son 4'e kalarak, diğer yarı finalistler Almanya, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı. Finallere Avrupa kıtası adına katılacak son takım ise bugün oynanan Play-Off maçında Macaristan'ı 1-0 mağlup eden Fransa oldu.

U17 Milli Takımı, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Milliler yarı finalde İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

