TZOB Ramazan öncesi üretici ve market fiyatlarını açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısı ile Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatlarını açıkladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl ve bu yılki Ramazan ayı öncesi fiyatlar karşılaştırıldığında market raflarında en fazla fiyat düşüşünün yüzde 17,95 ile kuru incirde görüldüğünü, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 103,25 ile domates olduğunu kaydetti. Bayraktar, söz konusu dönemde üretici fiyatlarında en fazla fiyat düşüşünün yüzde 38,64 ile yeşil soğanda tespit edildiğini, buna karşılık, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 280 ile patates olduğunu, bunu yüzde 175 ile kuru soğan, yüzde 114,75 ile domatesin takip ettiğini açıkladı. Bayraktar, Ramazan ayında görülebilecek yüksek gıda fiyatları konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu.



"FİYAT DÜŞÜŞÜ YÜZDE 34,97 İLE EN FAZLA DOMATESTE MEYDANA GELDİ"

Bayraktar, Ramazan öncesi market fiyatlarında geçen ay sonuna göre, 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 14 üründe azalma, 13 üründe ise fiyat artışı olduğunu kaydetti. Bayraktar, kuru kayısı, kuru incir, süt, zeytinyağı, toz şeker ve tavuk eti fiyatında değişim görülmediğini belirterek, "Fiyat düşüşü, yüzde 34,97 ile en fazla domateste meydana geldi. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 19,17 ile sivri biber, yüzde 18,15 ile havuç, yüzde 15,21 ile patlıcan, yüzde 14,43 ile kabak izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 24,94 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını, yüzde 8,57 ile Antep fıstığı, yüzde 7,10 ile limon takip etti" değerlendirmesinde bulundu.



"ÜRETİCİDE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 266,67 ORAN İLE KURU SOĞANDA GÖRÜLDÜ"

Üretici fiyatlarına da değinen Bayraktar, geçen ay sonuna kıyasla 12 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 9 üründe azalma 8 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini söyledi. Bayraktar, üretici fiyatlarına ilişkin açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Maydanoz, çilek, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığı ve zeytinyağı fiyatlarında değişim görülmezken, fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 60,77 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 42,67 ile sivri biber, yüzde 34,94 ile marul, yüzde 23,50 ile havuç izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 266,67 oran ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 36,04 ile patlıcan, yüzde 6,21 ile iç fındık, yüzde 5,77 ile yumurta takip etti. Geçen aya göre üretici ve marketlerde en fazla fiyatı düşen ürün domates, fiyatı en fazla artan ürün ise kuru soğan oldu. Fiyatı artan ürünlere baktığımızda, kuru soğanda görülen artış rakamı sizleri yanıltmasın. Nisan ayında piyasada eski ürün satılıyordu. Piyasaya giren yeni ürünün fiyatı, eski ürün fiyatının oldukça üzerinde gerçekleştiği için büyük fiyat farkı oluştu. Patlıcanda da hasat edilen ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak artış yaşandı. Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte hasat edilen ürün miktarının artmasına bağlı olarak domateste, sivri biberde, marulda, salatalıkta, kabakta fiyat düşüşleri yaşandı. Talepte yaşanan daralma nedeniyle havuç fiyatlarında da düşüş meydana geldi."

Bayraktar, geçen yıl ve bu yılki ramazan ayı öncesi fiyatlar karşılaştırıldığında ise, market raflarında en fazla fiyat düşüşünün yüzde 17,95 ile kuru incirde görüldüğünü, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 103,25 ile domates olduğunu kaydetti.



ET FİYATLARI

Ramazan ayı boyunca kesimlik hayvan sayısında sıkıntı olmayacağını ifade eden Bayraktar, "Et fiyatlarında artış beklentimiz yoktur. Fiyatların bu şartlarda mevcut seviyesini koruyacağını düşünüyoruz. Aksi değişimler spekülatif hareketlerin habercisi olacaktır" ifadelerini kullandı.



ÜRETİCİ VE MARKET FİYATLARI ARASINDAKİ FARK

Konuşması sırasında genel bir değerlendirmede bulunan Bayraktar, ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki farkın en fazla yüzde 519,90 ile elmada görüldüğünü, elmadan sonra fiyat farkının sırasıyla kuru kayısı, marul, maydanoz, kuru incirde izlendiğini kaydetti.

Bayraktar, üreticiden 67 kuruşa alınan elmanın markette 4 lira 15 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısının 29 lira 90 kuruşa, 25 kuruş olan maydanozun 99 kuruşa, 54 kuruş olan marulun 2 lira 16 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incirin 24 lira 26 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan pirincin 5 lira 97 kuruşa, 3 lira 48 kuruş olan yeşil mercimeğin ise 8 lira 70 kuruşa, 1 lira 7 kuruş olan sütün 3 lira 66 kuruşa satıldığına dikkat çekti.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın kapatılamadığını ifade eden Bayraktar, "Pazarlamadaki sorunlar nedeniyle üretici düşük fiyata ürün satarken, tüketiciler de daha pahalıya ürün tüketmek durumunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Bayraktar, konuşmasının arından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Et fiyatları ile ilgili sorulan bir soruya Bayraktar, "Ciddi bir artış olmadığını görüyoruz. Elimizdeki rakamlar bizi bu sonuca götürüyor. Elimizde yeterli mal var. Spekülasyona dikkat etmek lazım. Bununla alakalı da tedbirler alınmalı" yanıtını verdi.

(Benan Özben /İHA)