01.01.2017 16:28 TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, terörü lanetliyorum'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İstanbul'da yılbaşı akşamı çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınayarak, 'Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, terörü lanetliyorum' dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İstanbul'da yılbaşı akşamı çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınayarak, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, terörü lanetliyorum" dedi.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada İstanbul'daki terör saldırısının doğrudan huzur ve güven ortamını ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedeflerin birlik ve beraberlik korunarak, teröre toplu ve dimdik karşı durarak boşa çıkarılacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Belli mihraklar tarafından gerçekleştirildiği açık olarak görülen bu eylemlerin Türk toplumunun farklılıklarıyla bir arada yaşama sevinci ve inancını ortadan kaldıramayacak; bunu yok etmeye yönelik bütün gayret ve emeller hüsranla sonuçlanacaktır. Bu ülke herhangi bir ülke değildir. Tarihiyle, kültürüyle, zorda kalan tüm insanlara kucak açmasıyla, onları kanatlarının altına almasıyla müstesna bir ülkedir. Nitekim tarihin her devrinde, bugünlerde olduğu gibi zorda kalan insanlar bu ülkeye sığınmıştır. Hain, alçak terör saldırıları, bu ülkenin değerlerini, bir arada yaşama azmini yok edemeyecektir. Ülkemizin birikimi kuşku yok ki terörle mücadeleden de başarıyla çıkmamızı sağlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

