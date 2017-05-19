Twitter çöktü! Erişim neden sağlanamıyor?

Twitter'a giriş sağlanamıyor mu? Twitter kullanıcıları neden tweet paylaşamıyor? Sıkıntı ne kadar sürecek? Twitter'da bu sabahtan itibaren erişim sıkıntısı yaşanıyor. Paylaşım yapmaya çalışan Twitter kullancıları hata ile karşılaşıyor.Twitter'daki sorunun nedeni henüz belli değil.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcıları bu sabah itibariyle siteye girişte sıkıntı yaşıyor. İngiltere, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerden gelen şikayetler devam ediyor.

SIKINTI BELLİ ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

Twitter kullanıcıları bu sabah siteye girişte sıkıntı yaşadı. Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor. Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. Erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya yer alıyor.